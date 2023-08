KOTARBAU® Candela profumata in vetro, durata fino a 28 ore, regalo con piacevole profumo, aromaterapia, candele decorative neroli – Amber Sweet Break

Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l’articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l’affidabilità.Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6,7 x 0,03 x 5,7 cm; 460 grammiProduttore ‏ : ‎ KOTARBAUASIN ‏ : ‎ B09XQY3D52Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Lunga durata di combustione e fiamma chiara e stabile sono le principali caratteristiche della candela. La candela si trova in un vetro trasparente rotondo e svolge perfettamente la sua funzione in spazi che vogliamo illuminare e allo stesso tempo mantenere un po’ di privacy. È una perfetta combinazione di eleganza e straordinarie qualità profumate.

Grazie alle materie prime di alta qualità, la candela brucia in modo uniforme e completo. La luce calda di una candela profumata produce una piacevole sensazione di sicurezza e relax. Un elegante vetro rende la candela un meraviglioso elemento decorativo e si adatta a qualsiasi interno. Con la candela Kotarbau creerete un’atmosfera insolita e accogliente nella vostra casa.

Affidabilità della marca: Kotarbau è un marchio riconosciuto in Europa ed è sinonimo di qualità, sicurezza, ma soprattutto di precisione. Kotarbau lavora da anni con molte grandi e piccole imprese. Tutti gli articoli Kotarbau sono testati più volte e sono adatti per l’uso industriale e privato.

Specifiche tecniche: candela Neroli – Amber: altezza: 57 mm, diametro: 67 mm, spessore: 5 mm, profumo: Neroli – Amber, durata: 18h, peso: 205 g candela Sweet Break: altezza: 57 mm, diametro: 67 mm, spessore: 5 mm, profumo: sweet break, durata: 18h, peso: 207 g

