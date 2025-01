KOSPET TANK T3: Orologio Smart Militare 1.43” AMOLED, Impermeabile IP69K con 170+ Modalità Sport, Compatibile Android/iOS

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 119,99€

(as of Jan 01, 2025 08:15:31 UTC – Details)





Descrizione prodotto

DOPPIO CHIP INTELLIGENTE LEADER DEL SETTORE: ① CPU potente: il doppio chip intelligente rende la velocità di elaborazione dell’orologio più veloce del 200% e il consumo energetico più basso del 50%, per un uso più fluido e una maggiore durata.

170+ SPORT: Una raccolta di camminate, corsa, ciclismo, ellittica e altri sei sport, non c’è bisogno di fare manualmente, quando ci si allena riconosce automaticamente il proprio sport e attiva il monitoraggio dell’esercizio.170+ modalità sport integrate, che coprono tutti gli sport che possono essere coinvolti nella vita quotidiana.

QUALITÀ MILITARE: KOSPET TANK T3 Smartwatch con schermo corning gorilla di terza generazione da 1,43 pollici, con il primo display in vetro a doppio strato 9h, estremamente resistente ai graffi, alle cadute e agli urti. Il nostro smartwatch ha superato decine di test standard come temperatura, alta quota e bassa pressione, polvere, nebbia salina e così via. adatto a tutti gli sport all’aperto e agli ambienti di lavoro più difficili.

CORPO INTERAMENTE IN METALLO: Per garantire l’assoluta ermeticità, l’impermeabilità alla polvere, l’impermeabilità al vapore e la penetrazione molecolare. Può raggiungere facilmente l’impermeabilità dinamica 5ATM e l’impermeabilità statica IP69K, non importa se si nuota o ci si immerge, il surf può indossarlo in tutta tranquillità. Modalità di nuoto SWOLF professionale incorporata.

24H MONITORA : TANK T3 Smartwatch Uomo non solo monitora il sonno, ma anche la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue e le calorie durante la giornata. Tiene sotto controllo la tua salute e migliora la tua vita quotidiana. Inoltre, questo smartwatch da uomo ha anche una serie di funzioni pratiche come foto a distanza, controllo della musica, sveglia, calcolatrice, promemoria per la sedentarietà, meteo, cronometr.