Kosovo: Lushtaku accusa Vetëvendosje di evitare l’assemblea

Il deputato del Partito Democratico del Kosovo, Mergim Llushtaku, ha dichiarato che il movimento Vetëvendosje non intende costituire un’assemblea, mirando invece a indire elezioni straordinarie.

Llushtaku ha sostenuto che il piano “B” presentato per sfruttare il termine concesso dalla Corte Costituzionale non prevede l’elezione del vicepresidente dell’Assemblea tra i membri della comunità serba. “Non penso che ci sarà un governo Kurti3, è chiaro che non hanno intenzione di eleggere il Vice Presidente dell’Assemblea dalla comunità serba e l’elezione da parte di altri gruppi non serbi sarebbe incostituzionale”, ha affermato.

Riguardo alla scadenza fissata dalla Corte Costituzionale, il deputato ha indicato che attenderanno le raccomandazioni del tribunale dopo la scadenza. “Dalla nostra interpretazione, è evidente che Vetëvendosje non è interessato e preferisce andare alle elezioni. La scadenza sarà successiva alle elezioni locali, e non si svolgerà come inizialmente previsto”, ha aggiunto Lushtaku durante il programma “InfoNata”.

La prossima sessione per la costituzione dell’Assemblea si terrà giovedì, durante la quale è prevista l’elezione del vicepresidente della comunità serba.

Nenad Rašić ha anche presentato la sua candidatura per questa carica, ma né lui né i deputati della Lista serba hanno ottenuto sufficiente sostegno nelle votazioni di martedì.

