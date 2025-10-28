Kosovo in crisi, Kurti convoca elezioni anticipate dopo stallo

Dopo mesi di stallo politico, Albin Kurti, leader del partito Vetëvendosje, non è riuscito a ottenere la fiducia del Parlamento del Kosovo. Per questo motivo, l’unica soluzione rimasta è quella di convocare anticipatamente gli elettori.

Durante una sessione straordinaria, l’Assemblea del Kosovo ha fallito nell’eleggere un nuovo governo, a quasi nove mesi dalle elezioni parlamentari. Albin Kurti ha richiesto 61 voti per ottenere la maggioranza, ma la sua proposta di governo, composta da 19 ministri, ha ricevuto solo 56 voti favorevoli e 52 contrari, con quattro assenti. Questo evento segna la prima volta dal 2001 in cui un esecutivo non riesce a ottenere la fiducia al suo primo tentativo.

Kurti ha dichiarato che nonostante i suoi sforzi per formare una coalizione, nessun partito ha accettato di unirsi al suo governo. L’opposizione ha risposto criticando la situazione, con il leader del Partito Democratico del Kosovo (PDK), Memli Krasniqi, che ha affermato che il mandato di Kurti è giunto al termine. Lumir Abdixhiku della Lega Democratica del Kosovo (LDK) ha accusato Kurti di violazioni costituzionali, mentre Ramush Haradinaj dell’Alleanza per il Futuro del Kosovo (AAK) ha descritto il suo intervento come una giustificazione dei fallimenti del Paese.

Secondo la Costituzione, se un governo non ottiene il sostegno della maggioranza, il Presidente deve nominare un secondo candidato entro dieci giorni. Tuttavia, tutti i leader dell’opposizione hanno già chiesto al Presidente Vjosa Osmani di indire immediatamente nuove elezioni. Se nessun partito si propone per formare un governo, il Parlamento sarà sciolto e nuove elezioni dovranno tenersi entro 40 giorni. Inoltre, il Kosovo rischia di affrontare nuove elezioni senza un bilancio approvato, rendendo incerta la stabilità fiscale e la credibilità internazionale del Paese.