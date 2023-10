😊 AUTUNNO E INVERNO: questo piumino è specifico per queste due stagioni, in quanto ha un riempimento più consistente di 350gr. Se cercate invece un piumone bambini per le stagioni più calde abbiamo la versione da 200gr.😊 FACILE DA PULIRE: Per un utilizzo a lungo termine, l’igiene del piumino 100×135 è essenziale. La coperta è facilmente lavabile in lavatrice fino a 60°C e poi asciugata in asciugatrice. Le coperte per bambini Koru Kids sono adatte per chi soffre di allergie e sono resistenti agli acari. Naturalmente, il piumino singolo bambino è certificato secondo lo standard Oeko-Tex 100.😊 ECCELLENTE ISOLAMENTO TERMICO: Il piumino prodotto in Germania, è dotata di una trapuntatura a cassettini con 3×4 quadretti. Ciò assicura una distribuzione uniforme del calore poiché le piume non possono spostarsi. Si prega di notare che utilizziamo quantità di riempimento relativamente leggere per le coperte per lettino al fine di minimizzare il rischio di surriscaldamento.😊 RISPETTIAMO GLI ANIMALI: le piume e il piumino utilizzate nelle nostre coperte per bambini sono ottenute esclusivamente da animali morti. Non avviene la spoliazione da animali vivi. Ve lo garantiamo.

79,95 €