KOOTION 128GB Scheda di Memoria Micro SD U1 A1 4K Scheda MicroSDXC 128 Giga Classe 10 UHS-I Memory Card TF Alta Velocità Fino a 100MB/s per Telefono,Videocamera,Gopro

Capacità: 128GB Velocità di trasferimento: 80MB / s (leggi); 20MB / s (scrittura) Dimensione del prodotto: 15 * 11 * 1 (mm) Peso netto: 0,15 g Tensione di funzionamento: 2,7-3,3 V Temperatura di funzionamento: da -25 ℃ a 85 ℃ Temperatura di stoccaggio: da -40 ℃ a 85 ℃

1 x schede Micro SD 128GB e 1 x Adattatore

▲ Attenzione: La forma predefinita della scheda micro SD è EXFAT e la capacità reale è leggermente inferiore a quella contrassegnata, questo è normale, non ti preoccupare.

▲ Ampia applicazione: la scheda di memoria SDXC è perfetta per smartphone Android, tablet, fotocamere digitali, switch, fotocamere sportive, droni e sistema di sorveglianza, ecc. Può essere utilizzato per archiviare o eseguire il backup di foto ad alta risoluzione, video, documenti, musica e altro ancora.

▲ Affidabilità e sicurezza: la scheda TF utilizza chip di alta qualità, resistente all’acqua, antimagnetica, antiurto, resistente alle alte o basse temperature e mantiene sempre i dati al sicuro.

▲ Assistenza clienti post-vendita:Kootion offre 2 anni di garanzia. Se hai un problema con il prodotto, non esitare a contattarci prima, risolveremo il problema il prima possibile.

