KOOTION 128GB Micro SD U1: Velocità e Affidabilità per Tutti

Reviewer: Gilberto De Benedetto

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: ottima

Review: ottimo prodotto, buono il prezzo, ce anche l’adattatore per il PC

Reviewer: Gaspare Guido

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottima

Review: Ottima

Reviewer: Davide

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Prezzo incredibile brand da valutare

Review: In estrema sintesi:- Questa Kootion ha una capacità di archiviazione di 128GB- E’ una “Class 10”, con numero romano I (UHS I) ed infine U1.👍 Pertanto parliamo di una scheda SD perfetta per smartphone e per foto e video in fullHD oppure musica.👎 Non la consiglierei ad un uso su reflex e fotocamere professionali, in quanto la U1 garantisce una velocità minima di scrittura di 10mb/s, ideale per foto in HD/Full HD ma meno per il 4K👎 Non la consiglio per la video sorveglianza o droni giocattolo opterei per schede SD ancora piu’ economiche.👍 E’ fornita con adattatore per fotocamere👎 E’ un brand a me poco noto, non so se è un white label o una realtà recente ma è chiaro che se parliamo di SanDisk, Samunsg, Kingston, Lexar, Patriot ci affidiamo a brand noti e rinomati ma ho voluto comunque provare questa “kootion” attirato dai 128GB a circa 10eurNel dettaglio.PERCHE’ UNA SCHEDA SD?- Siete disposati a pagare a vita un abbonamento cloud per conservare le vostre foto?Sia chiaro, 2euro al mese possono sembrare pochi ma presto o tardi non basteranno ed avremo così tanti GB che non avremo la pazienza di spostarli. Allora meglio armarsi subito.- Una scheda SD è una memoria fisica di nostra proprietà, la copriamo ora e per sempre per soppiantare il cloud.- In piu’ se il vostro smartphone ha l’alloggio per la scheda SD ed il vostro cloud è pieno, la scheda SD è la soluzione definitiva.- Se invece lo smartphone non ha l’alloggio della scheda SD, potrete usarla pur sempre esternamente per archiviare le foto e “liberare” spazio sul telefono sul cloud, facendo questa procedura annualmente.TRE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DI UNA SCHEDA SD1. ARCHIVIAZIONEE qui è facile, poiché i GB della scheda SD sono la prima cosa che vediamo.- Qui abbiamo 128GB ed è ovvio che maggiore è il numero maggiore è la quantità di foto che possiamo salvare. La scelta ricade spesso tra 32-64-128.- Io ho scelto queste da 128GB poiché reputo che possano garantire un’archiviazione di foto e video enorme, ultra decennale, inoltre hanno un costo davvero irrisorio.- Considerando che una foto di una smartphone possa pesare intorno ai 3MB, potrete arrivare a salvare fino a 42 mila foto.- Ovviamente tutto dipende dalla tipologia di smartphone e quanto pesano le foto che fa.- Dipende anche da se fate molti video- Ma con qualsiasi variabile 128GB sono un’enormità per foto e video da smartphone.- focus sigle:E’ interessante notare come sulla scheda SD ci sia inciso una sigla che indica il range di capacità di memoria, per esempio questa è una SDXC, ma perché XC? perché rientra nel range di memoria delle SDXC, ecco le altre- SD, fino a 2GB- SDHC, vanno da 4GB – 32GB- SDXC, vanno da 64GB – 2TB- SDUC, vano da 2TB – 128TBQueste sigla indica solo la capacità di archiviazione.2. CLASSE DI VELOCITA’Anche questo “valore” è sempre indicato sulla scheda SD ma passa spesso inosservato.- Per farla breve, indica la velocità “minima” di scrittura e lettura. Pertanto ci indica con quanta velocità foto/video/musica vengono letti/riprodotti/spostati dalla scheda di memoria al dispositivo di riferimento (supponiamo lo smartphone).- Come detto in sintesi, qui abbiamo una velocità minima di 10mb/s, indicato dalle sigle C10/U1- focus sigle:Sulla scheda SD sono pertanto incise alcune sigle che indicano la velocità minima garantita:- C10 / class10; indica la velocità di scrittura minima di 10 MB/s. Parliamo solo di “scrittura” cioè la reflex/drone/smartphone possono salvare in 1 secondo 10MB di informazioni, In sintesi è possibile registrare bene in HD, ma oltre l’HD (4K) si potrebbero perdere dati di ripresa.- UHS I U1 indica sempre una velocità minima di 10MB/s ma con un bus piu’ veloce, pertanto garantisce prestazioni minime migliori rispetto ad una sola classe 10.- Infine UHS I U3, indica una velocità di scrittura minima di 30Mb/s, pertanto si presta per riprese 4K.- Dopodiché abbiamo le UHS II (U1 oppure U3) che hanno due bus anziché uno e garantiscono prestazioni ancora migliori in termini però di velocità massima.3. COMPATIBILITA’ CON IL VOSTRO SMARTHPONE/DEVICEE’ importante che vi assicuriate che il vostro smartphone abbia l’alloggio della scheda SD, potete verificare nello slot della scheda SIM.Insomma, se il vostro smartphone ha l’alloggio sicuramente è compatibile con le SDXC come questa.

Reviewer: orazio

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Tutto perfetto

Review: Tutto bene arrivato complimenti

Reviewer: Raffaele

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottimo prodotto

Review: Ottimo prodotto

Reviewer: Ashitakasan

Rating: 1,0 su 5 stelle

Title: Persi tutti i dati e da 128 gb è diventata di nemneno 2 gb

Review: Come segnalato da tanti altri utenti, il prodotto, acquistato in agosto 2023 ha smesso di funzionare in aprile 2025, con conseguente perdita di tutti i dati. Come se non bastasse, risulta impossibile formattarlo.Nello specifico:- non viene più rilevato dagli smartphone (ne ho provati più di uno per accertarmi che non si trattasse di un problema del singolo dispositivo);- da pc vengono rilevati 1,83 GB liberi su 1,86 totali (pur trattandosi di una microSD da 128 GB).È un prodotto dannoso e da evitare.

Reviewer: Iphone

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ok per dashcam

Review: Va benissimo per la dashcam

Reviewer: obi wan kenobi

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: giorno

Review: otimo

Reviewer: thorrion

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Ras

Reviewer: tamania

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: je confirme que cet article correspond parfaitement à mes attentes après l’avoir testé maintes fois je peux confirmer que l’article est fiable et que pour l’instant tout fonctionne très bien.

Reviewer: Matt

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: I put hased these to use as storage in my drain CCTV camera system.They have worked faultlessly since purchase capturing video and photos and retaining picture quality.The SD cards are compatible with multiple devices as I extract the recordings using my phone to process them for my customers.They are a reasonable capacity of storage that suits my needs, data is accessible in a speedy manner and readable on various devices.They fit the slot in all my devices without issue.So far a good out hase that I’m happy with.

Reviewer: Tião

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title:

Review: Bom produto

Reviewer: Dom 69

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Très rapide comme la description. Au top