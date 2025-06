Koopmeiners: la rinascita del centrocampista della Juve

Teun Koopmeiners, centrocampista olandese della Juventus, sta vivendo un momento cruciale della sua carriera. All’inizio della stagione, dopo un anno caratterizzato da infortuni e mancanza di continuità, ha iniziato a mostrare segnali di miglioramento, registrando 73 minuti in due partite negli Stati Uniti.

Dopo la vittoria per 4-1 contro il Wydad, che ha portato la Juventus agli ottavi del Mondiale per club, Koopmeiners ha esternato la sua determinazione a dimostrare il proprio valore. Sebbene abbia avuto un percorso complicato, il mister Tudor punta su di lui come potenziale rinforzo per la squadra nella prossima stagione. Attualmente, l’olandese guarda alla manifestazione come a un’importante opportunità di riscatto.

Nella sua ultima prestazione contro il Wydad, Koopmeiners ha toccato solo 19 palloni, completando 12 passaggi riusciti, ma ha mostrato anche una certa difficoltà nel trovare la sua posizione ideale in campo. La sua versatilità, inizialmente una risorsa, si è trasformata in un ostacolo per la sua affermazione nel gioco della Juventus.

Koopmeiners ha dichiarato di sentirsi più a suo agio nel sistema di gioco di Tudor, con il quale ha discutito della sua posizione in campo. Sottolinea di considerarsi un centrocampista, non un attaccante, anche quando viene impiegato più avanti. Mentre lo staff tecnico lavora per dargli maggiore stabilità, il giocatore rimane motivato a contribuire al successo della squadra in ogni ruolo.

Fonte: www.gazzetta.it