KoolKardz X98 Plus TV Box, Android 11, Dual WiFi 2.4G 5.8G, Bluetooth BT4.2, 4K, HDR10, 100m Ethernet, Google Playstore

La TV Box X98 Plus è la soluzione perfetta per portare la tua esperienza di intrattenimento al livello successivo. Con una potente CPU quad-core e una scheda grafica di prima classe, puoi goderti i tuoi film e serie preferiti con una risoluzione Full HD nitida. La TV Box dispone di un sistema operativo Android che ti offre accesso a migliaia di app e giochi che puoi goderti direttamente sulla tua TV. Con il modulo WiFi integrato, puoi navigare online e trasmettere i tuoi contenuti preferiti da piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Il box TV X98 Plus è facile da installare e da usare e, grazie al suo design compatto, si adatta perfettamente a qualsiasi stanza. Specifiche fornite: parametri di base del processore: chipset S905W2. Architettura: Quad Core Brame Cortex A35 Chipset GPU: MALI-G31 MP2 Architettura: OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.2, OpenCL 2.0, Supporto vulcano 1.1 Capacità RAM supportata: 4 GB ROM: 64 GB. Memoria esterna: Dispositivi di archiviazione USB: Compatibilità scheda TF: Supporto software: Sistema operativo: Versione sistema operativo: Android 11. Lingua: multilingue multimediale: video decodificatore: AV1 MP-10@l5.1 Fino a 4KX2K @ 60FPS VP9-2 Profilo Fino a 4KX2K a 60 FPS H.265 HEVC MP-10@L5.1 Fino a 4KX2K @ 60FPS H.264 Avc Hp@@ L5.1 Fino a 4kx2k @ 30fps MPEG-4 ASP @ L5 bis u 1080p @ 60 FPS (ISO-14496) WMV / VC-1 SP / MP / AP Fino a 1080p a 60 FPS AVS-P16 (AVS+)/AVS-P2 Jiz. Profilo del cane fino a quando profilo Fino a 1080p a 60 FPS MPEG-2 MP/HL Fino a 1080p a 60 FPS (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL Fino a 1080p a 60 FPS (ISO-11172). Supporta le nails JPEG, il ridimensionamento, la rotazione e gli effetti di transizione Sottoprofili e multipli e Formati supportati. MKV. WMV, *. mpg, *. Mpeg. Dat, *. AVI, *. Movimento: ISO, *. MP4, *. Rm e *. Formati di file JPG. Audio: supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC: HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF Servizio di rete Wi-Fi Genere: IEEE 802.11 A / B / G

Streaming 4k Full HD HDR10Bluetooth4 GB DDR64 GB ROMAndroid 11Google PlayStore, Netflix ecc. preinstallato

66,00 €