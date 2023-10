Konami annuncia l'uscita della nuova serie interattiva Silent Hill: Ascension

Genvid Entertainment e Konami Digital Entertainment hanno annunciato la data di uscita della loro serie interattiva, Silent Hill: Ascension, che debutterà il 31 ottobre. Per permettere ai fan di prepararsi al meglio al lancio ufficiale e alla prima diretta streaming, l’applicazione gratuita per lo streaming è ora disponibile per il pre-registrazione su App Store e Google Play, per i browser desktop su Ascension.com dal 31 ottobre. L’installazione dell’app inizierà martedì 31 ottobre alle ore 9:01. I fan potranno così accedere ad alcuni contenuti esclusivi di Silent Hill: Ascension prima dell’anteprima mondiale. La première della serie Silent Hill: Ascension sarà trasmessa in diretta streaming sulle app mobile e su Ascension.com a partire dalle 3:00 di mercoledì 1 novembre. Silent Hill: Ascension seguirà le vicende di diversi personaggi principali sparsi in tutto il mondo, tormentati da nuovi e terrificanti mostri indissolubilmente legati all’immaginario Silent Hill. In agguato nell’ombra, questi mostri minacciano di consumare le persone, le loro famiglie, i loro figli e intere città attirate nell’oscurità da recenti omicidi, da sensi di colpa e da paure a lungo represse.