Kolaura Altoparlante Wireless Portatile, Altoparlante Bluetooth 5.0 con Bassi HiFi Stereo 3D, Batteria da 1500 mAh, Tempo di Riproduzione 12 Ore (Blu)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 4,4 x 6,3 x 18 cm; 550 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 marzo 2020Produttore ‏ : ‎ KolauraGaranzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.ASIN ‏ : ‎ B07WVP26FRNumero modello articolo ‏ : ‎ KL008Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Tecnologia Bluetooth 5.0: con connessione wireless Bluetooth 5.0 avanzata per garantire una connessione stabile degli altoparlanti

Suono eccellente: suono chiaro e bassi forti, non distorto nemmeno al volume più alto, supporta anche la modalità radio FM

Riproduzione prolungata: batteria integrata da 1500 mAh, l’altoparlante portatile fornisce 12 ore di riproduzione dopo la ricarica

Facile da portare: le dimensioni ultra piccole e il design portatile lo rendono ideale per i viaggi all’aperto, facile da mettere in uno zaino, bagagli

18,99 €