Kofte vegane turche

Le kofte sono delle polpette di origine turca, estremamente saporite e speziate, perfette per una cena tra amici. Sono una ricetta vegan che può essere preparata in circa un’ora e mezza, compresa la preparazione e la cottura.

Per preparare le kofte, è necessario portare a bollore il brodo e aggiungere il granulare di soia, lasciandolo riposare per 10 minuti. Nel frattempo, si tritano finemente la cipolla, l’aglio e il prezzemolo e si versano in una ciotola con le lenticchie, la farina di ceci, l’amido di mais, il cumino, il coriandolo, la paprika, il sale, il pepe, la salsa di soia e l’olio. Si aggiunge il granulare di soia scolato e si impasta il tutto per formare un impasto che mantenga la forma data.

Le kofte vengono poi modellate a forma di piccole salsicce e infilzate con uno stecchino di legno. Si cuociono in una padella con un goccio di olio a fiamma media con un coperchio per circa 15 minuti, girandole di tanto in tanto per farle dorare in maniera uniforme.

Le kofte possono essere servite accompagnate da una salsa allo yogurt ottenuta condendo dello yogurt bianco di soia con sale, pepe e olio extravergine d’oliva. Sono anche ideali per farcire una pita o una piadina, insieme alla salsa allo yogurt, insalata, pomodori e fettine di cetrioli. Le kofte possono essere conservate per 3 giorni in frigorifero o congelate e conservate in freezer fino a 3 mesi.