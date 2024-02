Kodkod, il gatto selvatico più piccolo d’America: le caratteristiche

Conosciamo tutte le caratteristiche del gatto selvatico più piccolo d’America, il kodkod, animale dalle mille curiosità.

Tutti gli amanti dei gatti non possono non conoscere un felino dalle dimensioni molto ridotte e dalle caratteristiche estremamente curiose. In molti non ne avranno ancora sentito parlare, ma vale la pena conoscerlo.

Stiamo parlando del kodkod, un gatto selvatico che vive in America e che è considerato uno dei felini più piccoli del mondo. Sembra un gatto domestico, con particolari davvero interessanti.

In questo articolo cercheremo di conoscerlo un po’ meglio. È un felino molto raro ed è difficile incontrarlo, ma gli esperti ci hanno fornito tutte le informazioni in loro possesso.

Kodkod: tutte le caratteristiche del gatto selvatico più piccolo del mondo

Il kodkod è un piccolissimo gatto selvatico il cui nome scientifico è Leupardus guigna. Viene chiamato kodkod o guigna e si trova in America, tra il Cile e l’Argentina. Il suo habitat naturale è la foresta.

È uno degli animali più rari e introvabili del mondo. Per questo è molto difficile trovarlo e le foto a disposizione sono pochissime. Gli studiosi sono riusciti ad avere qualche esemplare in cattività per poterli osservare e capire da vicino.

Le sue dimensioni sono molto piccole. Non supera i 50 cm di lunghezza e i 25 cm di altezza. Anche se bisogna considerare poi la lunghezza della coda, circa 25 cm. Ha il mantello maculato, simile al leopardo, il pelo molto folto, orecchie arrotondate e occhi grandi e vivaci.

Nonostante sia molto muscoloso, non supera i 3 kg di peso. Questo gli permette di essere molto agile. Una caratteristica curiosa del suo aspetto è il musetto leggermente schiacciato. Il mantello generalmente è giallo/marrone con delle macchie più scure, ma si trovano anche esemplari neri per l’eccesso di melanina.

A seconda del colore, infatti, si possono distinguere due sottospecie di questo animale: Leopardus guigna tigrillo, con una colorazione più chiara, e il Leopardus guigna guigna. Il primo vive nelle regioni settentrionali di Cile e Argentina, mentre il secondo vive più a sud.

Un particolare unico: il verso del kodkod

Dal momento che questo animale, seppur raro, assomiglia ad un gatto domestico, si potrebbe dare per scontato che il suo verso sia un miagolio. Non è così ed è questo che lo rende ancora più interessante e sorprendente.

Questo felino si muove principalmente da solo ed è attivo sia di giorno che di notte. Si impegna a scalare rocce e a raggiungere altezze per poter cacciare meglio uccelli e piccole prede. A volte si spinge in zone abitate per procurarsi il cibo.

Dicevamo, a stupire è il suo richiamo. Non è tanto simile ad un miagolio, quanto al canto di un uccello. È una caratteristica molto strana, ma assolutamente vera e documentata.

Questo aspetto lo rende ancora più speciale. Purtroppo, però, si tratta di un animale in via d’estinzione. Inserirlo nella lista degli animali protetti potrebbe non bastare.

La perdita dell’habitat, il bracconaggio e altri fattori lo stanno mettendo a rischio con grande preoccupazione degli esperti. Si tratta di un animale davvero particolare e, come si fa con altre specie in pericolo, si cerca di allevarli in cattività per riuscire a mantenerne la sopravvivenza.