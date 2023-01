Kodak PRINTOMATIC Fotocamera digitale istantanea, stampe a colori su carta fotografica zinco 2 «x3″ con funzione retro adesivo – Print Memories Sofort (blu)

Con il Kodak Registra e stampa fotocamera istantanea Dimentica stampanti ingombranti Il Kodak La fotocamera Printomatic stampa automaticamente foto a prova di sbavature, impermeabili e resistenti agli strappi fino a 5 MP. Basta puntare, scattare e stampare. Il Kodak Printomatic è il modo più semplice e divertente per condividere foto con gli amici quando si desidera condividere stampe in movimento. Le tue stampe sono persino coperte da adesivo, così puoi essere creativo e utilizzare le foto per decorare proprio come qualsiasi adesivo. Con la velocità della fotocamera, puoi persino riprendere le riprese mentre la tua foto è in stampa. Grazie alla tecnologia ZERO Ink della fotocamera, non devi preoccuparti di cartucce di stampa, pellicole o toner disordinati. Usa lo slot microSD per una memoria aggiuntiva. Dati e dettagli tecnici. Uno (1) Kodak Fotocamera Printomatic Slot per scheda microSD con batteria al litio integrata Come divertirsi. Visualizzare, fotografare e stampare foto automaticamente Le stampe sono a prova di sbavature, resistenti agli strappi e con retro adesivo Utilizzare lo slot per schede microSD per espandere la memoria interna.

FOTOGRAFIA ALL-IN-ONE – La fotocamera Printomatic inquadra e scatta offre un potente sensore da 5 megapixel e un obiettivo grandangolare 1:2.

VELOCE FACILE E DIVERTENTE – Con questo punto e la velocità di scatto, puoi scattare una nuova foto mentre stampi la precedente.

PRINT ONE STOP – La fotocamera Printomatic utilizza 2 x 3 pollici Kodak Carta fotografica in zinco Le stampe sono durevoli, idrorepellenti e resistenti agli strappi.

Design affascinante: il design compatto si adatta perfettamente alla tasca della camicia. Rendilo facile da portare con te ovunque tu vada.

VALORE IMMEDIATO – La Printomatic è una fotocamera con slot per il fissaggio di una tracolla e l’inserimento di una scheda microSD. Nessuna USB inclusa

Per garantire la precisione del colore, la stampante della fotocamera deve essere calibrata correttamente mediante il foglio di calibrazione del colore blu inserito con il codice a barre rivolto verso il basso. Questo foglio ha un codice a barre univoco specifico per ogni confezione di carta, quindi assicurati di non mescolare carta di confezioni diverse insieme.

