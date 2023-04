Dal marchio

Scorri per vedere di più → Pagina successiva

Click to Shop!

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 15.7 x 13.8 x 5.5 cm; 467 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 11 marzo 2020

Produttore ‏ : ‎ Kodak

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B084MKYMXC

Numero modello articolo ‏ : ‎ C300RY

Paese di origine ‏ : ‎ Repubblica di Corea

Fotocamera Istantanea + Stampante Fotografica: Kodak Mini Shot 3 Retro è una fotocamera digitale con stampante per foto integrate. In questo modo puoi stampare le tue foto o cancellarle una volta scattate. Grazie a questa fotocamera istantanea puoi anche stampare foto 7.6×7.6cm direttamente dalla galleria del tuo cellulare via Bluetooth. Kodak Mini Shot 3 Retro è compatibile con dispositivi Apple iPhone, iPad e Android.

Costo Foto Basso: Perché pagare di più per stampare? La stampante fotografica KODAK Mini Shot 3 Retro è l’opzione più economica per stampare da casa. Risparmi il 50% acquistando il pacchetto stampante più carta.

Qualità Foto Superiore: Grazie alla tecnologia 4Pass, Kodak Mini Shot 3 Retro stampa foto impeccabili all’istante. La stampa avviene a strati attraverso un processo di laminazione che permette di avere foto impermeabili e a prova di impronte digitali. Le tue foto dureranno oltre 100 anni!

Due Formati: Puoi scegliere se stampare le foto con bordo o senza. Stampa con la stampante fotografica i tuoi ricordi con il bordo in modo che durino per sempre. Se preferisci foto di dimensioni maggiori stampale senza bordi.

App Ar: Tramite l’applicazione Kodak photo printer puoi stampare ovunque tu sia. Connetti la stampante per foto al tuo cellulare e sperimenta con divertenti funzioni di realtà aumentata e altre funzioni decorative come bellezza, filtri, cornici e altro ancora.

157,99 €