Kodak Fotocamera digitale a stampa istantanea – stampe a colori su carta fotografica ZINK 2 x 3 pollici con retro adesivo (rosa) memoria di stampa istantanea (USB non inclusa)

Kodak Instant Print Camera Dimentica una stampante ingombrante. quello Kodak La fotocamera Printomatic stampa automaticamente foto a prova di sbavature, resistenti all’acqua e agli strappi fino a 5 MP. Basta puntare, scattare e stampare. Perfetto per quando sei in viaggio, ogni volta che vuoi condividere stampe che Kodak Printomatic è il modo più semplice e divertente per condividere foto con gli amici. Le tue stampe sono dotate anche di supporto adesivo, così puoi essere creativo e utilizzare le foto per decorare proprio come faresti con qualsiasi adesivo. Con la velocità della fotocamera, puoi persino riprendere le riprese mentre la tua foto è in stampa. Con la tecnologia di inchiostro ZERO della fotocamera, non devi preoccuparti di cartucce di stampa, pellicole o toner disordinati. Usa lo slot microSD per ulteriore spazio di archiviazione. Specifiche One (1) Kodak Fotocamera Printomatic Slot per scheda microSD con batteria al litio incorporata Così puoi divertirti a mostrare, scattare e stampare foto automaticamente La stampa è a prova di sbavature, resistente agli strappi e con retro adesivo Utilizzare lo slot per schede microSD per espandere la memoria interna.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)Is Discontinued By Manufacturer ‏ : ‎ NoLingua ‏ : ‎ Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, SpagnoloDimensioni prodotto ‏ : ‎ 2.53 x 12.27 x 7.9 cm; 200 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 maggio 2018Produttore ‏ : ‎ C+A GlobalASIN ‏ : ‎ B07BB52H2RNumero modello articolo ‏ : ‎ RODOMATICPKPaese di origine ‏ : ‎ Vietnam

FOTOGRAFIA ALL-IN-ONE – La fotocamera Point-and-Shoot Printomatic offre un potente sensore da 5 MP con un obiettivo grandangolare 1:2 che consente di stampare istantaneamente foto di alta qualità. Printomatic è la soluzione all-in-one ideale per catturare e rilasciare istantaneamente stampe vivide ovunque tu sia

VELOCE, FACILE E DIVERTENTE – Con questo punto e la velocità di scatto, puoi scattare una nuova foto mentre stampi lo scatto precedente. È inoltre dotato di un sensore di luce che accende automaticamente il flash in condizioni di scarsa illuminazione.

Kodak La fotocamera Printomatic stampa istantaneamente foto di alta qualità e vivaci da 2 x 3 pollici. La fotocamera utilizza Kodak Carta fotografica zincata, quindi non sono necessarie cartucce d’inchiostro, toner o pellicole. Le stampe fotografiche sono durevoli, resistenti all’acqua, resistenti agli strappi, senza sbavature e hanno un retro adesivo

Design affascinante: disponibile in una varietà di colori vivaci e divertenti. Il design compatto si adatta perfettamente alla tasca della camicia. Semplifica la tua giornata e assicurati di avere sempre il tuo Printomatic con te

Kodak Printomatic Camera è un prodotto facile da usare. La fotocamera ha slot per il fissaggio di un colletto e memorizza le foto su una scheda microSD

70,06 €