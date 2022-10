Koda, il cucciolo di 5 mesi trovato disidratato e pieno di ulcere

Koda è un cucciolo di pochi mesi trovato disidratato, affamato e pieno di ulcere che gli impediscono di muoversi liberamente.

Gli abbandoni di cani sono ancora davvero troppi e moltissimi di questi animali vengono ritrovati in condizioni sempre più gravi. Purtroppo questo è il destino toccato ad un cucciolo di 5 mesi di nome Koda, trovato in un uno stato di abbandono gravissimo e con febbre altissima. Il cane al momento del ritrovo era infatti febbricitante, disidratato, affamato e pieno di ulcere da pipì che gli causano un dolore così forte da rendergli impossibile il semplice atto di camminare. I volontari del rifugio Animal Charity of Ohio sono ora alla ricerca del proprietario dell’animale, nonché il colpevole di questo ennesimo maltrattamento.

Cucciolo ritrovato con febbre alta, ulcere e quasi completamente disidratato

Sono ancora moltissimi i cani trovati per strada in stato di abbandono e purtroppo sono altrettanti i colpevoli di questi gesti che riescono a farla franca. I volontari del rifugio per animali Animal Charity of Ohio sono alla ricerca di informazioni sulle persone che hanno deciso di abbandonare un cane di soli pochi mesi e di lasciarlo così al suo triste destino.

Il cucciolo, soprannominato Koda, è stato trovato in condizioni davvero terribili, con una forte febbre e uno stato di disidratazione avanzata. Ad aggiungersi a questo, l’animale si mostra pesantemente sotto peso, segno che ha vissuto diversi giorni non solo senza riuscire a bere ma anche senza toccare del cibo.

Il piccolo Koda ha solo 5 mesi e in questa sua breve vita ha già dovuto soffrire troppo. Si tratta infatti dell’ennesima vittima della cattiveria di qualche essere umano che ha deciso che avrebbe dovuto patire una colpa che non ha. L’animale è stato abbandonato a sé stesso e data la tenera età è stato come condannarlo ad una morte lenta e dolorosa.

Il cucciolo è stato però fortunatamente notato da qualcuno che ha deciso che quella non sarebbe dovuta essere la sua fine e lo ha portato presso un rifugio per animali in cui sarebbe stato curato e, si spera, in futuro dato in adozione a qualcuno che possa amarlo e prendersi cura di lui.

Le condizioni in cui verteva al momento del ritrovo erano davvero terribili. Il suo piccolo corpo è segnato da una grave mancanza di cibo e di liquidi e dalla sporcizia di cui era circondato. Koda era così sottopeso che dalla sua schiena sporgeva la colonna vertebrale e aveva così tanta sete da cercare di bere l’acqua mentre i volontari provavano a lavarlo.

Inoltre, il cucciolo aveva delle gravi difficoltà a deambulare a causa delle numerose ulcere venutesi a creare sulle sue zampette a causa dell’urina in cui era immerso.

Uno spettacolo davvero raccapricciante e per ora nessun colpevole che possa pagare le colpe di tale cattiveria. Il rifugio in cui è ospitato ha denunciato l’accaduto con un post su Facebook e invita chiunque si trovi ad essere spettatore di maltrattamenti su animali di denunciare alla autorità, così da poter salvare e far giustizia per i poveri e indifesi animali! (G. M.)