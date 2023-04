Kobo, nuovo lettore di ebook con penna e funzioni tablet

Kobo Rakuten ha annunciato l’arrivo di un nuovo modello di Reader, Kobo Elipsa 2E, secondo dispositivo eco-sostenibile dell’azienda. È dotato di penna Kobo Stylus 2, rinnovata e migliorata, per annotare, evidenziare e prendere appunti su eBook e PDF. Il dispositivo è caratterizzato da un touchsceern E Ink da 10,3 pollici antiriflesso e ComfortLight PRO, con tecnologia Bluetooth integrata. Vanta poi un rivestimento esterno realizzato per l’85% in plastica riciclata, incluso il 10% di plastica potenzialmente destinata agli oceani. Anche le SleepCover sono eco-consapevoli, anch’esse realizzate con il 97% di plastica riciclata, di cui il 10% intercettata prima di riversarsi negli oceani e dotate di un design magnetico che consente di agganciare la cover al dispositivo proteggendo anche la Kobo Stylus 2. Kobo Elipsa 2E, completo di Kobo Stylus 2, è venduto al prezzo di 399,99 euro sul sito Kobo e presso rivenditori selezionati e sarà disponibile dal 19 aprile.

“Da oltre un decennio portiamo l’innovazione nel mondo della lettura digitale con i nostri migliori eReader, una vasta selezione di eBook e audiolibri, e le app Kobo”, ha dichiarato Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo. “Kobo Elipsa 2E rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di migliorare l’esperienza di lettura per i lettori più appassionati, colmando il divario tra i libri stampati e digitali. Questo dispositivo offre un’esperienza di lettura senza precedenti, sempre più coinvolgente e personalizzata. Siamo inoltre consapevoli del fatto che per molti dei nostri clienti, la lettura non si limita alla visualizzazione di parole su pagina, ma è un’immersione completa nel mondo delle idee. Ecco perché necessita di un device che permetta di evidenziare, annotare e catturare l’ispirazione in infiniti appunti, salvabili su quaderni digitali. ”