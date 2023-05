Kobilee T Shirt Donna T-Shirt Manica Corta Top Camicia Firmate Cotone Basic Tshirt Estiva Casual Tee Maglietta Blusa Elegante T Shirt Girocollo

camicia donna elegante manica lunga corta bianca invernale nera quadri curvy fantasia cotone raso con volant trasparente a pois bianchi rosa rossa felpata leggero blu abito sexy taglia forte strass verde per leggings vestito beige oro aderente blusa chiffon pizzo cerimonia estiva bianco firmata xxl bluse eleganti maniche lunghe particolari da sera seta firmate bianche paillettes rosso nere tshirt saldi offerta muscoli viola allattamento filo di scozia cortabianca lilla oversize xs y2k t-shirt t shirt tee maglietta casual maglia abbigliamento divertenti palestra offerte sportiva righe uomo colorate basic scollo v strane gatti yoga divertente stampa stampare caldo gialla logo taglie forti corte scritta perline xl simpatica scollata schiena sportivo invernali magliette marca elasticizzato sportive mezza top nuda corto sottogiacca nero scollato gotico scoperta pancia fitness glitterato lacci girocollo colorati tunica carnevale medici over size camicetta canotta canottiera tank crop 2023

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 28 aprile 2023Produttore ‏ : ‎ KobileeASIN ‏ : ‎ B0C3V7QFHVNumero modello articolo ‏ : ‎ Blusa Donna Manica CortaCategoria ‏ : ‎ Donna

✿✿Caratteristiche del design: girocollo manica corta con simpatico e divertente stampa di lettere, stile casual, vestibilità ampia, comodo da indossare.

Cotone

Chiusura: Pull on

Lavare a mano o in lavatrice, non candeggiare.

Stile scollo: classico

Manica corta

10,35€