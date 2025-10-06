Koala e cane: dolce amicizia in Australia sorprende tutti

In Australia, una storia tenera riporta un po’ di gioia nel mondo. Steve Lamplough, mentre si trovava a casa sua in Victoria, ha trovato due animali molto diversi tra loro che si legavano in modo particolare nel suo giardino.

Mentre i suoi cani abbaiavano, Steve è uscito per scoprire cosa stesse succedendo. Grande è stata la sorpresa nel vedere un cucciolo di koala appoggiato sulla schiena del suo Golden Retriever, Denni. “È stato incredibile da vedere,” ha raccontato Steve, notando come il koala si muovesse su e giù mentre Denni correva.

Steve ha condiviso tre foto di questo inaspettato incontro sui social media. Alcuni utenti hanno ipotizzato che il cucciolo di koala fosse caduto da un albero e che Denni avesse agito seguendo i suoi istinti materni per aiutare il piccolo a superare il momento di difficoltà. Nelle immagini, Denni sembra quasi sorridere, orgogliosa del suo nuovo “passeggero”.

Tuttavia, il bel momento non poteva durare per sempre. Steve ha dovuto restituire il koala alla sua madre. Con molta attenzione, ha posizionato il cucciolo su un albero vicino, dove la madre avrebbe potuto ritrovarlo. Il piano ha funzionato e la mamma koala è tornata per il suo piccolo senza problemi.

La storia ha riscosso un grande successo online, suscitando commenti entusiasti. Diverse persone hanno espresso quanto fosse adorabile l’incontro, portando un sorriso sui volti dei lettori e diffondendo un po’ di felicità sui social.