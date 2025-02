KO Renato Veiga, le condizioni

Infortunio per Renato Veiga della Juventus, accaduto mercoledì durante la partita di Champions League contro il PSV. Oggi il giocatore si è recato al J|Medical per sottoporsi agli esami medici. È arrivato nella struttura poco dopo le 14, zoppicando ma senza l’uso di stampelle.

Dai controlli è emersa una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra. I tempi di recupero saranno valutati in base alla gravità della sintomatologia, come indicato in una nota della società bianconera.

In conseguenza dell’infortunio, Veiga salterà con certezza la partita di campionato di domenica contro il Cagliari e probabilmente non sarà in campo neanche nelle successive partite contro l’Empoli in Coppa Italia e contro il Verona in campionato.