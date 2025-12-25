Knicks sconfitti dai Timberwolves

Tyler Kolek ha colto l’opportunità e l’ha sfruttata. stato un punto di forza nella sconfitta dei Knicks per 115-104 contro i Timberwolves martedì sera al Target Center. Con Jalen Brunson fuori per gestione del carico di lavoro, Kolek ha ottenuto la sua prima partenza in carriera. E ha avuto una notte da ricordare come risultato. Ha segnato 20 punti e 11 rimbalzi, entrambi massimi in carriera, oltre a 8 assist. Ha fatto tutto in 31 minuti, anche questo un massimo in carriera.

“Ogni volta che si ha un’opportunità del genere, si cerca di approfittarne”, ha detto Kolek. “Questi ragazzi hanno fiducia in me per andare lì e giocare la mia partita e fare ciò che faccio. un peccato, non siamo riusciti a vincere”. Kolek ha rotto gli indugi di recente e ha dimostrato di essere in grado di essere un giocatore di riserva competente per Brunson. Ciò è notevole perché Miles McBride è considerato giorno per giorno e dovrebbe tornare dalla sua infortunio alla caviglia, e potrebbe ridurre i minuti di Kolek.

Il coach Mike Brown non è stato così complimentoso con Kolek come lo era stato di recente. “Per un giovane, ha cercato di fare ciò che poteva mentre era lì”, ha detto Brown. “Ma avevamo bisogno di più da lui, probabilmente più in difesa che in attacco alla fine della giornata se ci aspettiamo di ottenere una vittoria in trasferta”. Josh Hart ha ricevuto un Flagrant 1 alla fine del terzo quarto per aver spinto il ginocchio di Rudy Gobert. Lui e Gobert stavano entrambi cercando di rimbalzo, e Hart sembrava essere stato falciato prima di essere atterrato, poi ha allungato la mano verso le gambe di Gobert mentre era a terra.

“Stavamo lottando per un rimbalzo, ho sentito come se fossi stato spinto e poi l’altro mi ha colpito, ha colpito la palla e poi mi ha colpito”, ha detto Hart. “Non stavo cercando di colpire il suo ginocchio, non ho fatto molto contatto, ovviamente. Non voglio fare nulla intorno a lì, non aiuta che lui sia alto 2,13 metri. Sto cercando di spingerlo ma il suo ginocchio è un po’ su. Solo per frustrazione, devo essere migliore”. Brown ha optato per una zona difensiva nel secondo quarto. “Volevamo mescolare le cose”, ha detto Brown. “Non stavamo ottenendo molti stop. [Edwards] stava giocando ad un livello alto, e volevamo cercare di dargli un look diverso”.