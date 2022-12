KME Group, stipulato contratto “sale and leaseback” per stabilimento Osnabruck

– KME Group rende noto che le controllate KME Real Estate, in qualità di cedente, e KME Germany, in qualità di conduttore, hanno finalizzato il contratto di sale and leaseback con la società britannica Crescendo Real Estate Advisors.ù

La conclusione dell’operazione ha visto il trasferimento da KME RE a Crescendo della proprietà immobiliare di Osnabruck, che presenta un’estensione di oltre 570.000 metri quadrati, occupati dallo stabilimento industriale e dagli uffici e la contestuale conclusione del contratto di locazione sull’intera proprietà da parte di KME Germany per un periodo di 30 anni estensibile per altri 10 anni per due volte e quindi 30+10+10.

Nell’ambito del contratto di locazione nella forma del triple net agreement KME Germany è l’unico gestore del sito, e continuerà a gestire l’intero stabilimento industriale oltre agli uffici. Il canone annuale concordato tra le parti ammonta ad 7,08 milioni oltre IVA ed è soggetto a rivalutazione annuale in base all’indice CPI indice tedesco utilizzato per i contratti di locazione.

KME Germany continuerà a concedere in affitto agli attuali sub conduttori le rispettive aree della proprietà, già a loro attualmente locate, per un ricavo totale di circa 2,5 milioni di euro oltre IVA.

L’esecuzione dell’operazione ha permesso l’incasso di 90 milioni di euro interamente utilizzati per il parziale rimborso del finanziamento in essere con Goldman Sachs Bank USA, di complessivi 110 milioni, utilizzato lo scorso 8 dicembre da parte della subholding KME SE per il rimborso anticipato del proprio prestito obbligazionario senior garantito con scadenza 2023.

L’operazione contribuisce significativamente al progressivo deleveraging del Gruppo, nell’ambito del percorso di ulteriore sviluppo del proprio core business