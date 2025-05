Klopp: ‘Niente Roma, sono felice con il mio passato’

Juergen Klopp, ex allenatore del Liverpool, ha chiarito ufficialmente la sua posizione riguardo a un possibile futuro alla Roma, definendo la capitale italiana “una città meravigliosa”, ma senza ulteriori commenti. Durante un evento a Wiesbaden, in occasione della ritirata di un premio, Klopp ha sottolineato che non si vede più nel ruolo di allenatore, affermando: “Va tutto bene così com’è”. Ha inoltre evidenziato di aver avuto esperienze significative con tre club: Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool, escludendo altre possibili tappe nella sua carriera.

