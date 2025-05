Klopp alla Roma? Annuncio di svolta in arrivo!

Jurgen Klopp, attuale Head of Global Soccer del gruppo Red Bull, è stato al centro di speculazioni riguardo un possibile approdo alla Roma. L’ex tecnico del Liverpool era considerato un candidato per sostituire Claudio Ranieri, in partenza a fine stagione. Tuttavia, il suo agente, Mark Kosicke, ha smentito queste voci, dichiarando che “sono false”.

Nel frattempo, la Roma sta valutando altri nomi e uno dei candidati è Francesco Farioli. L’ex allenatore del Nizza, che ha recentemente guidato l’Ajax, ha deciso di lasciare il club olandese dopo un campionato deludente, dove la squadra è stata superata dal PSV Eindhoven nelle ultime partite. La sua recente separazione dall’Ajax, dove aveva firmato un contratto fino al 2027 come primo allenatore non olandese, apre a nuove opportunità, rendendolo un potenziale candidato per la panchina giallorossa.

Claudio Ranieri sta attivamente partecipando allo scouting per trovare la nuova guida tecnica della Roma, il che potrebbe accelerare i contatti con Farioli.

Fonte: www.adnkronos.com