Kledi Kadiu: La Trasformazione di un Ballerino di Amici

Oggi, 25 gennaio 2025, Kledi Kadiu e Rossella Brescia saranno ospiti di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Kledi, ballerino di origini albanesi, è diventato famoso grazie a trasmissioni come Buona Domenica, C’è Posta per Te e Amici di Maria De Filippi, dove ha conosciuto Brescia. I due hanno condiviso nel programma danze memorabili, creando un forte legame artistico che ha alimentato diverse voci di gossip. Rossella ha recentemente dichiarato in un video messaggio che tra di loro c’era una profonda amicizia.

Dopo aver fatto parte del team di Amici, Kledi ha intrapreso anche una carriera di attore, partecipando a film e fiction. La sua vita personale è arricchita dalla nascita di due figli: Lea, nata nel 2016, e Gabriel. Nel 2021, Kledi ha deciso di concentrarsi sull’insegnamento, un scelta motivata anche dal suo matrimonio con Charlotte Lazzari e dall’arrivo della sua famiglia, sottolineando come la sua carriera di ballerino sia evoluta con gli anni.

Nato nel 1974 in Albania, Kledi è arrivato in Italia negli anni ’90 spinto dalla sua passione per la danza. Dopo aver annunciato il suo allontanamento dalla televisione nel 2017, ha continuato a partecipare occasionalmente come ospite e giudice. In un’intervista, ha espresso come, dopo aver avuto una famiglia, fosse necessario cambiare il suo approccio al lavoro, focalizzandosi sulla trasmissione della sua esperienza alle nuove generazioni.