Kledi Kadiu in ansia per la moglie Charlotte Lazzari: cosa è accaduto?

Grande preoccupazione per Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari, dopo che l’ex ballerina è stata ricoverata in ospedale a causa di un crollo dovuto allo stress. La notizia è stata condivisa da Charlotte stessa tramite un post su Instagram, dove ha pubblicato una foto dal letto dell’ospedale con una flebo attaccata al braccio. Nella sua storia social, ha tranquillizzato i suoi follower dicendo: “Ora sto bene”. Charlotte, 32 anni e insegnante di Odaka Yoga, ha ammesso di aver attraversato un momento difficile a causa della fatica accumulata, dichiarando che il suo corpo le ha fatto prendere un grande spavento, suggerendole di prendersi una pausa mentale e fisica.

L’episodio, sebbene preoccupante, è stato di breve durata e Charlotte è stata dimessa poche ore dopo il ricovero, per poter festeggiare il nono compleanno della loro primogenita, Lea. Ha scritto un messaggio affettuoso per sua figlia: “Nove anni che riempi le nostre vite di mille emozioni. Ti abbiamo desiderata e sei arrivata subito… ci avevi già scelto. Determinata, leader gentile, affidabile, sensibile, altruista ed empatica. Il nostro sole dai raggi arcobaleno. Ti amiamo Lea”. Questo messaggio ha accompagnato una foto della bambina accanto alla sua torta di compleanno.

Durante la sua esperienza in ospedale, Charlotte ha riflettuto sul fatto che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione ai segnali del suo corpo, ammettendo di aver trascurato i sintomi di malessere. Ella ha sottolineato come il suo corpo le abbia imposto, con forza, di fermarsi e riposarsi. Nonostante l’inizio del 2025 non sia stato dei migliori, Lazzari ha aggiunto con ironia: “Inizio 2025 col botto, ma a noi piace l’avventura!”

In conclusione, la coppia è stata in grado di superare questo momento di difficoltà, ritrovandosi insieme per celebrare un evento felice e significativo nella vita della loro famiglia.