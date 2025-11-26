9.9 C
mercoledì – 26 Novembre 2025
Klarna lancia stablecoin legata al dollaro USA

Klarna lancia stablecoin legata al dollaro USA

Klarna entra nel mondo delle stablecoin con il lancio di KlarnaUSD, una valuta digitale ancorata al dollaro USA. La nuova stablecoin sarà lanciata su Tempo, una blockchain creata da Stripe, un altro gigante del settore dei pagamenti digitali. Questo sviluppo segna l’ingresso di Klarna nel mercato dei pagamenti su blockchain, un settore in grande fermento che vede la partecipazione di altre banche e istituti finanziari come ING, UniCredit, Santander, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Barclays, Bank of America e US Bancorp.

La scelta di utilizzare il dollaro USA come riferimento per la stablecoin è interessante, considerando che Klarna è una società europea con licenza bancaria piena. La società si appoggerà a Bridge, un servizio offerto da Stripe in joint venture con Paradigm, per l’emissione della stablecoin. La presenza di regole chiare negli USA e in Europa permette ai soggetti privati di entrare in questo mercato potenzialmente remunerativo, dove le riserve producono interessi e la gestione diretta di un’attività di questo tipo può essere vantaggiosa.

Il mercato deciderà quali progetti e protocolli emergeranno e quali saranno meno utilizzati, considerando che i costi di gestione e di infrastruttura sono minimi e potrebbero sostenere una crescita numerica degli emittenti anche con pochi milioni di dollari in gestione. La scelta di optare per il dollaro USA anche da parte di una società europea come Klarna è curiosa e riflette la volontà di entrare in un mercato globale dei pagamenti digitali.

