Klarna e AI: il ritorno all’importanza dell’umano in Svezia

L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente i processi aziendali, e il marketing non fa eccezione. Recenti ricerche rivelano che oltre il 35% dei professionisti del marketing utilizza l’AI per creare contenuti, gestire social media e pianificare campagne pubblicitarie.

Tuttavia, resta da capire fino a che punto l’AI può sostituire la creatività umana. Un esempio significativo è quello di Klarna, una grande azienda svedese di pagamenti digitali, che ha richiamato personale umano dopo risultati deludenti ottenuti attraverso l’AI, ritenuta meno efficace rispetto all’interazione umana. Questo segna un ridimensionamento dell’approccio “AI First”, che punta a sostituire le persone con la tecnologia.

D’altra parte, grandi aziende come Amazon e Microsoft confermano l’imprevedibilità di come l’AI venga integrata nei processi aziendali, annunciando riduzioni del personale. La trasformazione in atto è paragonabile a quella di internet e dell’elettricità, modificando profondamente competenze, aspettative e il valore del lavoro creativo.

Molti giovani entrano nel mondo del lavoro con l’uso quotidiano di strumenti di AI, spingendo verso nuove competenze ibride e la necessità di una formazione adeguata. Tuttavia, molti nel settore comunicazione sono ancora frenati dalla paura del cambiamento e da una preparazione inadeguata, preferendo mantenere lo stato attuale.

Attualmente, l’uso dell’AI nel marketing è limitato e superficiale. Molte aziende stanno ancora esplorando il suo potenziale, utilizzando strumenti di base come ChatGPT per compiti semplici. Tuttavia, se utilizzati correttamente, i sistemi di intelligenza artificiale possono gestire compiti complessi e migliorare l’efficienza lavorativa.

In questo contesto, la chiave resta nella collaborazione tra competenze umane e tecnologia, contribuendo a una sinergia che permette di affrontare la rivoluzione digitale in corso.