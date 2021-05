In Riverdale interpreta un 17enne, in realtà KJ Apa ha 23 anni e presto diventerà papà. Ok, l’ho detto, ma continuo ad essere sotto choc. Non so per quale motivo, ma quando le giovani star annunciano l’arrivo di un bebè mi sento tremendamente anziano.

L’attore da tempo sta con la modella 27enne Clara Berry e – alla faccia dei rumor che parlavano di una crisi – lei in queste settimane si è trasferita a Vancouver, dove si gira la serie della CW. Poco fa la ragazza ha pubblicato una fotografia con il pancione in mostra e KJ Apa nei commenti ha chiarito: “E per la cronaca, lei è incinta“. Pensava credessimo si fosse abbuffata di Big Mc?



Le foto di Clara Berry con il pancione.

KJ Apa e cosa significa interpretare Archie in Riverdale.

“Sono felice di questo ruolo mi è servito molto. Però mi è anche costato tanto. C’è stata così tanta pressione nell’interpretare Archie. Sono così grato per lo show e il suo successo, ma allo stesso tempo ci sono un sacco di conseguenze che vengono con quel successo. Sento che le uniche persone con cui posso parlare dei miei problemi sono i miei coprotagonisti, le persone che possono davvero relazionarsi con me. Cole Sprouse è una persona fantastica da avere sul set, perché lo fa da tutta la vita. Cerco di guardarlo dalla prospettiva di un fan per capire il suo modo di pensare“.