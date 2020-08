Qualche settimana fa KJ Apa ha pubblicato su Instagram un pericoloso video in cui un medico afferma che il CoronaVirus è “molto meno pericoloso di un normale raffreddore” e che le mascherine sono inutili.

Il video in questione è stato successivamente censurato da tutti i social di Mark Zuckerberg etichettato come ‘fake news’ e KJ Apa non ha più commentato. Tuttavia l’attore che interpreta Archie Andrews in Riverdale ha attirato a sé numerose critiche, fra cui quelle di un autore del teen drama.

Lo showrunner su Twitter ha attaccato duramente KJ Apa:

“Quindi, sembrerebbe proprio che KJ stesse scherzando sul Covid-19 e stesse diffondendo pericolose disinformazioni. Parlo da solo (non per lo show). Sono disgustato e arrabbiato […] Non credete a queste stron*ate. Vergogna su chiunque la diffonda. Indossate la mascherina. La libertà di parola significa che le persone possono dire quello che vogliono. Ma questo non significa libertà dalle conseguenze. Le mie opinioni sono sempre state influenzate da questo. Ho perso due amici di Covid-19 e ho visto tanti soffrire“.

Al momento l’attore non ha replicato.

FONTE | CiakGeneration