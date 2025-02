KIWIFOTOS HG-BT1: Impugnatura Wireless per Smartphone Compatibile con iPhone e Galaxy (Larghezza 59-85mm)

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 19,99€

(as of Feb 02, 2025 10:00:48 UTC – Details)





Descrizione prodotto

L’impugnatura per telefono remoto wireless KIWIFOTOS è appositamente progettata per riprese Vlog, streaming live, selfie, cineasti o foto di gruppo Design leggero e compatto per essere facilmente riposto nello zaino ovunque tu sia necessario.

Scarpa fredda standard incorporata

Il supporto cold shoe sulla parte superiore dell’impugnatura consente di montare lampade a LED o microfoni esterni.

Compatibilità Universale e Ampia

Adatto per smartphone tradizionali da 59-85 mm/2,3-3,3″ di larghezza.

Telecomando Senza fili Staccabile

Alimentato da una batteria CR2025. Non sono necessarie app. Compatibile con sistemi iOS e Android. La distanza di lavoro è fino a 10 m / 32,8′.

Filettatura per Treppiede da 1/4″-20

Consente di montare l’impugnatura su un supporto, uno stabilizzatore o un treppiede per realizzare registrazioni o riprese video a lunga distanza con il telecomando wireless incluso.

Compatibile con smartphone con funzione Bluetooth e larghezza fino a 59-85 mm / 2,3-3,3″:

iPhone 15 Pro Max/ 15 Pro/ 15 Plus / 15

iPhone 14 Pro Max /14 Pro /14 Plus / 14

iPhone 13 Pro Max/ 13 Pro/ 13 Mini / 13

iPhone 12 Pro Max/ 12 Pro/ 12 Mini / 12

iPhone XR, XS MAX, XS, X

iPhone 8/8 plus, iPhone 7/7 plus, iPhone 6/6 plus iPhone SE ,SE2

HUAWEI P50, P50 Pro, P40 Pro/P40/P40 Pro+, P30 Pro/P30, Mate 40/40 Pro, 30 / 30 Pro

HUAWEI nova 7/nova 6

Samsung Galaxy S20 series, Galaxy S10+, Galaxy Note10, Note9

Sony Xperia XZ3, XZ2, XZ

Google Pixel

Oneplus

E altro ancora…

Pile ‏ : ‎ 1 CR2 (Tipo di pila necessaria)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,11 x 8,89 x 6,1 cm; 99,79 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 gennaio 2021

Produttore ‏ : ‎ Shenzhen JinJiaCheng Photography Equipment Co., Ltd.

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B08T5VZ6CZ

Numero modello articolo ‏ : ‎ HG-BT1

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Campo di serraggio regolabile tra tra 59-85 mm / 2,3-3,3″, funziona con i più comuni smartphone come iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/ 14 Pro Max /14 Pro /14 Plus /14/13 Pro Max/ 13 Pro/ 13 Mini / 13/ 12 Pro Max/ 12 Pro/ 12 Mini /12/11/SE/SE2/SE3/XR/XS/X/8/7/6/5, Samsung Galaxy Huawei Mate serie, P serie, ONE Plus, Google PIXEL, MI con o senza custodia protettiva

Viene fornito con un telecomando wireless rimovibile da 10 m, non è necessaria alcuna app per scaricare e collegarlo facilmente al vostro smartphone

Con il design del supporto per scarpe fredde, è possibile montare lampade a LED o microfoni esterni

I cuscinetti antiscivolo sul supporto del telefono sono dotati di una filettatura interna da 1/4″-20 nella parte inferiore per il montaggio su un supporto o un treppiede

Comoda ed ergonomica impugnatura del telefono per riprese Vlog, streaming live e selfie o foto di gruppo, mantiene il telefono come una fotocamera e riduce le vibrazioni durante la registrazione di foto o video