Kitty Scott Claus prende in giro Nehellenia: “Vacca ingrata” / “Pizza margherita” – la sua reazione

Kitty Scott Claus e Nehellenia, pur apparendo come amiche nel reality “Global All Stars”, hanno avuto una relazione tesa durante le registrazioni. Kitty ha spesso espresso il suo disprezzo per Nehellenia, chiamandola con nomignoli poco affettuosi come “Miss Italy” e “vacca ingrata”. Durante una sfida del programma, RuPaul ha chiesto a Nehellenia il suo slogan, e Kitty ha risposto scimmiottando l’accento della collega con “margherita pizza”, un momento che non è passato inosservato sui social.

Nehellenia ha affrontato delle difficoltà nella sfida di realizzare un abito da cocktail utilizzando una stoffa acquistata da Kitty, sostenendo che fosse bella ma difficile da cucire, al punto da farla piangere dopo aver rotto diversi aghi. Questa reazione ha scatenato la rabbia di Kitty, che ha reclamato che la stoffa era costata migliaia di sterline e che Nehellenia era ingratamente insoddisfatta.

Tuttavia, nonostante i conflitti, Nehellenia ha voluto chiarire la sua posizione sui social. Ha chiesto ai fan di non infliggere odio a Kitty e ha spiegato: “Tra noi queen va tutto bene ora! Molte incomprensioni derivano dalle nostre diverse culture; io, come italiana, sono estremamente sensibile e vivo le emozioni intensamente. Potrei aver fatto la ‘vacca’, un modo di dire del linguaggio di Kitty, che non era un’offesa”. Ha anche espresso il suo dolore nel vedere commenti negativi verso Kitty, sottolineando che, sebbene i fan possano avere le loro preferenze, è importante farlo con rispetto. Nehellenia ha concluso il suo messaggio enfatizzando il potere della gentilezza e la necessità di promuovere amore e comprensione.

La relazione tra le due concorrenti, quindi, riflette una combinazione di competizione e malintesi culturali, aggiungendo una dimensione più profonda al loro interazione nel programma. Mentre Kitty continua a essere critica nei confronti delle altre concorrenti, Nehellenia cerca un approccio più armonioso, invitando alla tolleranza e alla gentilezza nel mondo del reality.