Kit Telecamera WiFi Esterno Tapo C410: 2K 3MP, Energia Solare, Batteria Long Life e Visione Notturna a Colori

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

49,99€ - 46,99€

(as of Apr 12, 2025 13:00:39 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Illuminazione e domotica

Pulizia quotidiana

Telecamere da interno

Telecamere da esterno

Alimentazione ininterrotta: goditi un’esperienza di sicurezza senza manutenzione con il pannello solare Tapo, che fornisce un’alimentazione continua e un’installazione flessibile.

Senza fili, si installa quasi ovunque: elimina la necessità di prese e consente un posizionamento flessibile. Aggiungi sicurezza alla tua casa, ovunque e in qualsiasi momento.

Immagini 2K 3MP superiori: cattura ogni dettaglio con una risoluzione 2K cristallina, con algoritmi avanzati che garantiscono un’esposizione perfetta giorno e notte.

Visione notturna a colori: guarda la notte con colori vivaci grazie all’obiettivo ad ampia apertura e ai faretti integrati efficaci fino a 9 metri (30 piedi).

Opzioni di archiviazione flessibili: scegli tra l’archiviazione microSD locale fino a 512 GB o il servizio cloud sicuro Tapo Care per una maggiore tranquillità.

Rilevamento intelligente delle persone: ricevi avvisi quando viene rilevata una persona, riducendo i falsi avvisi e le notifiche non necessarie.

Notifiche telefono intelligenti: personalizza le zone di attività per un rilevamento preciso del movimento e avvisi sul telefono, concentrandoti su ciò che conta veramente.

IP65 resistente alle intemperie: offre eccellenti prestazioni di impermeabilità e resistenza alla polvere per scenari esterni.