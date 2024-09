Kit Sovrapposizione Universale Meliconi Base Torre Evo L60 per Lavatrice e Asciugatrice – Supporto Premontato con Ripiano Estraibile in Legno e Cinghia di Sicurezza, 250 Kg, Bianco

67,89€

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 59,4 x 8,4 x 63 cm; 4,51 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 luglio 2022

Produttore ‏ : ‎ Meliconi

ASIN ‏ : ‎ B0B6HRPFZK

Numero modello articolo ‏ : ‎ 656119

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

KIT LAVATRICE ASCIUGATRICE: questo kit di sovrapposizione ha una struttura in tecnopolimero rinforzato che gli consente di supportare un peso massimo di ben 250 kg permettendo di guadagnare spazio posizionando l’asciugatrice sopra alla lavatrice

UNIVERSALE: compatibile con tutte le lavatrici a carica frontale (con una profondità minima di 45 cm e una larghezza massima di 60 cm) e con tutte le asciugatrici a carica frontale profonde fino a 70 cm

RIPIANO ESTRAIBILE: Meliconi Base Torre EVO L60 è dotato di un comodo ripiano estraibile in legno con una portata di 10 Kg che ti permette di spostare facilmente i capi tra un elettrodomestico e l’altro

SICURO: per garantire una ottimale stabilità, questo kit con base lavatrice include una cinghia di sicurezza bianca di 6 m con fibbia in metallo per mantenere i due elettrodomestici uniti

RAPIDA INSTALLAZIONE: questo kit di sovrapposizione Meliconi viene fornito premontato per offrirvi una veloce installazione; sono inoltre incluse nel kit delle protezioni in morbida schiuma