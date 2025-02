Kit manicure e pedicure professionale CestMall – 21 pezzi in acciaio inossidabile per uomo e donna

20,99€

【Set manicure multiuso】 Il set manicure da 21 pezzi include tagliaunghie, tagliaunghie, tagliaunghie diagonale, forbice multiuso, rifinitore per cuticole, grimaldello, levetta a doppio lato a un solo taglio, pinzetta per sopracciglia, lima per unghie, comedone rimozione dell’ago e dell’anello, ecc., può soddisfare le tue esigenze di cura delle mani, cura del viso e dei piedi. Non è necessario pagare per un singolo tagliaunghie o forbici per il naso, i soldi possono essere risparmiati.

【Materiale durevole】 Questo strumento per manicure pedicure realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità al 100%, mai ruggine, estrema durezza, grazioso, robusto e costruito per durare. Il bordo di ogni strumento è stato ripetutamente lucidato per offrire un effetto di taglio regolare e pulito, è uno strumento di bellezza affidabile degno di avere.

【Design ergonomico】 Forbici per unghie, strumenti per pedicure, raccoglitori di orecchie, pinzette per sopracciglia, rasoi per sopracciglia sono tutti con design ergonomico, le impugnature sono antiscivolo e il prodotto si adatta al corpo umano in modo più sicuro. Mantenere una buona abitudine per la cura delle unghie che ripone tutti gli strumenti nella custodia e in un ambiente asciutto quando non in uso.

【Facile da trasportare】 Il mini set manicure viene fornito con una custodia in pelle che si apre facilmente con la semplice pressione di un pulsante. e la custodia con griglia per cintura per mantenere in ordine tutti gli strumenti per unghie. Non importa dove ti trovi, puoi portarlo con te, basta metterlo nella borsa e nella valigia. Cura le unghie a casa, in ufficio, in viaggio e ovunque tu voglia.

【Regalo ideale】 Il pacchetto di questo tagliaunghie con un design alla moda ed elegante, custodia in pelle PU di alta qualità con increspatura dell’acqua con specchio, comodo, alla moda e pratico. è il regalo ideale per parenti, amici, genitori, marito, moglie e famiglia.