Kit di modifica Custodia in metallo + cinturino per cinturini per orologi Apple Serie 8 7 45mm Correa iWatch cinturino 44mm 42mm cinturino in gomma cinturino

Il caso diverso:

Cassa da 42 mm, 6 viti frontali. per Apple Watch Serie 1,2,3

Cassa da 44 mm, 6 viti frontali. per Apple Watch Series 4.5.6.SE

Cassa da 45 mm, 4 viti frontali. per Apple Watch Serie 7 8

Avviso importante prima di iniziare il montaggio.:

1. spegni il tuo Apple Watch.

2. cancellare tutta la pellicola protettiva dello schermo.

Molto importante : Le cinghie non sono universali! se acquisti il ​​cinturino separatamente, ti preghiamo gentilmente di confermare con noi prima dell’acquisto!

Ci sono quattro diversi colori di cinturino in acciaio inossidabile 316L per il fai-da-te. puoi fare la differenza fai-da-te caso + cinturino differenza.

Ci sono 10 colori di cinturino in gomma + 4 colori di fibbia per il fai-da-te. puoi fai-da-te cassa della differenza + cinturino della differenza + fibbia della differenza.

Personalizza il servizio

Supportiamo la personalizzazione del logo per 20 pezzi o più pezzi, ti preghiamo gentilmente di contattarci se ne hai bisogno!

Quantità di ordine minimo:20 pezzi

