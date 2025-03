Kit Allarme Ring S + Videocamera Interna 2ª Gen | Sistema di Sicurezza per la Tua Casa con Telecamera | Monitoraggio Assistito Opzionale – Senza Vincoli di Longa Durata

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Questo sistema di allarme Kit Ring Alarm – S è ideale per appartamenti e case con 1 camera da letto.

Ti presentiamo il tuo primo sistema di allarme domestico per appartamenti e case: Kit Ring Alarm S + Indoor Camera (2ª gen.). Questo pacchetto da 6 pezzi include una stazione base, un tastierino, un sensore di contatto, un sensore di movimento, un amplificatore di portata per wifi e una videocamera di sorveglianza Indoor Camera (2ª gen.).

Ovunque ti trovi, puoi inserire e disinserire il sistema di allarme Ring Alarm con un semplice clic nell’app Ring.

Aumenta la tranquillità della casa con Ring Alarm e la piccola ma potente telecamera Indoor Camera (2ª gen.). Abbastanza piccola da poter essere montata quasi ovunque, Indoor Camera (2ª gen.) si collega facilmente a una presa elettrica standard per vedere cosa accade dentro casa ogni volta che Ring Alarm viene attivato.

Ring Alarm si installa velocemente ed è facile da usare. Segui questa procedura tramite l’app Ring. Aggiungi altri sensori di movimento, sensori di contatto o una sirena per esterni per migliorare la protezione in base alle dimensioni e alla conformazione della casa.

Abbonati a Ring Home (venduto separatamente) e usufruisci delle Chiamate d’allarme che avvisano automaticamente i contatti da te designati in caso di emergenza, del Backup cellulare che mantiene il sistema di allarme online in caso di interruzione della connessione Internet e molto altro ancora

Attiva e disattiva il tuo sistema di sicurezza Ring Alarm nell’app Ring o abbinalo a dispositivi compatibili con Alexa per assumere il controllo tramite la tua voce. (È richiesto un abbonamento Ring Home, venduto separatamente)