Kit Allarme Ring S – Sicurezza Casa Intelligente, Alexa Inclusa

Ring Alarm Kit – S, by Amazon | Your Home Security Alarm System with Optional Assisted Monitoring – No Long Lasting Constraints – Alexa Compatible
Kit Ring Alarm – S di Amazon: La Sicurezza della Tua Casa a Portata di Click
Scopri il Kit Ring Alarm – S, l’ideale sistema di allarme per appartamenti e case con una camera da letto. Questo kit innovativo include una stazione base, un tastierino, sensori di contatto, un sensore di movimento e un amplificatore di segnale Wi-Fi.
Grazie all’app Ring, puoi attivare e disattivare il sistema di allarme con un semplice tocco, ovunque tu sia. I sensori di contatto, compatti e sicuri, si montano facilmente su porte e finestre, informandoti quando sono aperte. I discreti sensori di movimento possono essere posizionati in angoli o su pareti, inviandoti notifiche in tempo reale al rilevamento di movimento.
Installazione Facile e Flessibilità Totale
Il sistema Ring Alarm si installa rapidamente e con grande semplicità. Segui le istruzioni nell’app per personalizzarlo secondo le tue esigenze. Puoi aggiungere ulteriori sensori di movimento, sensori di contatto o una sirena esterna per garantire una protezione adeguata al layout della tua casa.
Vantaggi Pratici:
- **Monitoraggio Assistito:** A soli 10 $ al mese o 100 € all’anno, puoi attivare un abbonamento Ring Protect Plus, ricevendo assistenza in caso di emergenza.
- **Backup Mobile:** Rimani sempre connesso grazie al backup cellulare che mantiene il tuo sistema operativo anche se la tua connessione Wi-Fi viene interrotta.
Inoltre, puoi collegare dispositivi compatibili con Alexa per gestire l’allarme tramite comandi vocali.
Non lasciare la tua sicurezza al caso: scegli il Kit Ring Alarm – S e proteggi la tua casa con un semplice click!
