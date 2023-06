KISS, la scaletta dei concerti del 2023: l’ordine delle canzoni

I KISS tornano in concerto in Italia per l’ultima volta: la scaletta del live della band americana a Lucca.

Un ultimo ballo, come quello di Michael Jordan. I KISS si sono concessi un’ultima volta in Italia, dopo il concerto del 2022 all’Arena di Verona, che avrebbe dovuto essere l’ultimo per la band americana davanti alla sezione italiana della KISS Army, l’esercito di fan che li accompagna da ormai più di cinquant’anni.

Un anno dopo, invece, rieccoli qui, nella penisola, pronti ancora una volta a regalare il consueto spettacolo fatto di fuochi d’artificio, trucchi da artisti circensi, armature, zeppe e tutto il resto dell’armamentario che ha reso la band guidata da Gene Simmons e Paul Stanley un unicum nella storia della musica. Ma quali saranno le canzoni presenti nella scaletta di quest’anno? Scopriamolo insieme.

KISS in Italia: la data dell’ultimo concerto

Sarà un’ultima volta davvero speciale per la band americana. Ad accompagnarli in questo grandissimo show in programma a Lucca, nel contesto del Lucca Summer Festival, uno dei più importanti eventi musicali estivi del nostro paese, ci saranno infatti gli Skid Row, una delle band simbolo del periodo d’oro dello sleaze metal.

L’appuntamento è per il 29 giugno in piazza Napoleone, nello splendido centro storico della città toscana, una delle meraviglie del nostro paese. Il luogo ideale per la formazione americana di congedarsi da un paese che li ha amati e li ha sostenuti con grande forza in ogni loro concerto nello Stivale.

La scaletta dei concerti dei KISS nel 2023

Non avendo alcun album da promuovere, ma trattandosi di fatto del tour d’addio di una band leggendaria con cinquant’anni di carriera alle spalle, la scaletta dei concerti per questo 2023 non può essere che una sorta di greatest hits, una raccolta delle loro canzoni più famose e amate.

Possono comunque esserci delle sorprese e delle variazione inserite appositamente per il nostro paese. In linea di massima l’ordine delle canzoni dovrebbe essere quello presentato, però, pochi giorni fa durante il loro show a Lione, in Francia:

– Detroit Rock City

– Shout It Out Loud

– Deuce

– War Machine

– Heaven’s On Fire

– I Love It Loud

– Say Yeah

– Cold Gin

– Lick It Up

– Makin’ Love

– Psycho Circus

– 100,000 Years

– God of Thunder

– Love Gun

– Black Diamond

– Beth

– I Was Made for Lovin’ You

– Rock and Roll All Nite