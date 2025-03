Kirsty Coventry eletta prima presidente della storia del CIO, chi è

Kirsty Coventry è la prima donna eletta presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) durante una riunione a Costa Navarino, Grecia. Succederà a Thomas Bach, che ha guidato l’organizzazione per 12 anni e si dimetterà anche da membro del Cio, rimanendo però come presidente onorario. Coventry, 41 anni e ex nuotatrice dello Zimbabwe, assumerà ufficialmente la carica il 25 giugno e avrà un mandato di otto anni. Uno dei suoi primi compiti sarà supervisionare i preparativi per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina.

Dopo l’elezione, Coventry ha dichiarato di essere orgogliosa di essere la prima donna e la prima persona proveniente dall’Africa a ricoprire questa posizione. Ha espresso speranza che la sua elezione possa ispirare altre persone, affermando di essere consapevole delle sue responsabilità come modello.

Nata a Harare, Coventry è anche Ministro dello Sport, dell’Arte e della Ricreazione dello Zimbabwe dal 2018. È entrata nel Cio nel 2013 come membro della Commissione Atleti e nel 2021 è diventata membro individuale. Nel 2018 è stata eletta presidente della Commissione Atleti ed è entrata nel Consiglio Esecutivo del Cio. Ha rappresentato il Cio presso l’Agenzia mondiale antidoping (WADA).

Come atleta, ha partecipato a cinque Olimpiadi, vincendo un totale di sette medaglie: due ori, quattro argenti e un bronzo. Ha ottenuto anche tre ori nei Campionati del mondo di vasca lunga e quattro in quelli di vasca corta, oltre a 14 ori nei Giochi Africani e un trionfo nei Giochi del Commonwealth.