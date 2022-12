Kirstie Alley è morta a 70 anni, l’annuncio dei figli

Altro lutto nel mondo del cinema, ieri è morta Kirstie Alley. Nella sua lunga carriera l’attrice ha vinto numerosi premi, anche un Emmy e un Golden Globe e nel nostro paese è diventata famosa anche grazie al film Senti Chi Parla e ai sequel. Negli ultimi anni Kirstie Alley ha recitato anche nella serie di Ryan Murphy Scream Queens e nel film Non avrai mai mia figlia. Purtroppo di recente la Alley ha scoperto di avere un brutto cancro, che ha combattuto fino alla fine.

È venuta a mancare l’attrice Kirstie Alley a causa di un cancro scoperto di recente. Rest in Peace Kirstie ❤️🌹 pic.twitter.com/BIq7RXbJjs — A l d o (@aldomazzei) December 6, 2022

Kirstie Alley, l’annuncio della famiglia.

Ad annunciare la scomparsa della donna sono stati i figli sui social: “A tutti i nostri amici, vicinie lontani nel mondo. Siamo addolorati nell’informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole madre è morta dopo una brutta battaglia contro il cancro, scoperta solo di recente. Si è spenta accanto ai suoi cari. Era circondata dalla sua famiglia e dagli amici più stretti e ha combattuto con grande forza e dignità, lasciandoci con la certezza che verrà ricordata anche per la sua infinita gioia di vivere. Lei era così felice per qualunque avventura l’aspettasse. Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre dolce e delle nonne più straordinarie. Siamo grati all’incredibile team di medici e infermieri del Moffitt Cancer Center per le loro cure. Vi ringraziamo in anticipo per tutte le manifestazioni d’affetto. Grazie per l’amore e le preghiere. Adesso vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento così complicato“.

I messaggi dei fan.

“È molto triste apprendere per me, proprio oggi, questa notizia. Con te se vanno molti dei ricordi più belli della mia infanzia, legati soprattutto alla trilogia di “Senti chi parla” e non solo”. “Ci ha lasciato Kirstie, attrice americana che noi amiamo ricordare per ciclo film di Senti chi parla, In ricchezza e poverta, ma ha fatto anche serie tv come Cin Cin e la nota miniserie Nord e Sud”. “Addio a Kirstie Alley, volto simbolo per noi che abbiamo vissuto gli anni di passaggio tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta: era la mamma di Mickey in #sentichiparla, magistralmente doppiato in Italia da Paolo Villaggio. Altri pezzi di infanzia che se ne vanno: aveva 71 anni”.