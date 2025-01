Kiran Maccali del Grande Fratello condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere

Kiran Maccali, originario dell’India e adottato a tre mesi, vive in provincia di Bergamo con i suoi genitori adottivi, un padre pensionato e una madre casalinga. Descrive il suo rapporto con loro come aperto e affettuoso, definendosi una persona “alla buona”, socievole, ambiziosa e rispettosa degli altri. Ha partecipato alla dodicesima edizione del Grande Fratello nel 2011, ma non ha ottenuto una grande popolarità e ha ripreso a vivere la sua vita, che è stata segnata da diversi problemi legali.

Dal 2017 al 2019, Kiran è stato coinvolto in una serie di arresti che hanno portato a una condanna di tre anni di carcere. Nel 2018, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre l’anno successivo è stato accusato di tentata violenza ai danni della sua ex fidanzata e di maltrattamenti verso i genitori adottivi. Recentemente, ha ricevuto una nuova condanna di sei anni e sei mesi per estorsione, lesioni e stalking nei confronti di un uomo di 60 anni che lo ha ospitato a casa sua dal 2015 al 2019, quando Kiran era senza fissa dimora.

Kiran ha dichiarato che l’ospitalità era in cambio di prestazioni sessuali, definendola una situazione vergognosa, ma giustificandola con la necessità economica. Tuttavia, l’uomo che lo ha ospitato ha negato le accuse, affermando che Kiran chiedeva frequentemente somme di denaro che variavano da 100 a 300 euro al giorno e dichiarando che lo considerava come un figlio, desiderando aiutarlo. Gli avvocati dell’uomo hanno descritto Kiran come una persona con una personalità manipolativa e mistificatrice.

Kiran, quindi, rappresenta una storia complessa di speranze e difficoltà, in cui il suo passato nel reality show si contrappone a una vita segnata da guai legali e interazioni problematiche con le persone intorno a lui. Il suo percorso sembra essere stato caratterizzato da scelte difficili e relazioni complicate, che continuano a influenzare la sua vita attuale.