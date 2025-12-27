12.9 C
Kinothon a Catania

Domenica 28 dicembre, alle 20:30, torna la performance multimediale ‘Kinothon’ al Garage Arts Platform. Inoltre, ci sarà la proiezione di corti dell’Accademia di Belle Arti di Catania. La performance multimediale ‘Kinothon’ si svolgerà presso il Garage Arts Platform. Il evento include anche la proiezione di corti dell’Accademia di Belle Arti di Catania. L’evento è stato annunciato da EnnaPress.it il 27 dicembre. La categoria di appartenenza di questo evento è SPETTACOLO.

