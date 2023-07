Kingston SDCS/32GB Canvas Select MicroSD, Velocità UHS-I di Classe 10, fino a 80 MB/s in Lettura, con Adattatore SD

Descrizione Prodotto

La scheda microSD Canvas Select di Kingston è stata progettata per offrire la ottima affidabilità, il che la rende perfetta per le riprese in HD e lo scatto di foto in alta risoluzione. La trovi in diverse capacità, fino a 256GB,¹ così da assicurare tutto la spazio necessario a documentare un intero viaggio. Le schede Canvas di Kingston vengono sottoposte ad intensivi test di resistenza, che ne garantiscono il perfetto funzionamento e la ottima sicurezza di foto, video e altri dati anche in condizioni climatiche impervie o mutevoli.²

Velocità UHS-I di Classe 10 fino a 80MB/s in lettura³ Diverse capacità fino a 256GB¹ Progettate e testate per resistere agli ambienti più ostili

Full HD

L’interfaccia avanzata UHS-I rende questa scheda perfetta per i video 3D e full-HD (1080p) di qualità cinema.³

Pensata per i video

Documenta le tue vacanze, le partite di calcio o una serata particolare in città con questa scheda di Classe 10.

Accesso più veloce ai tuoi ricordi

Trasferisci e modifica i tuoi ricordi ancora più rapidamente, grazie all’incredibile velocità 8 volte superiore rispetto alle schede SD tradizionali di classe 10.

Resistenza

Per garantire la ottima tranquillità, la scheda è stata sottoposta a test intensivi, dimostrandosi resistente all’acqua, agli sbalzi termici, agli urti, alle vibrazioni e ai raggi X².

1.Parte della capacità totale indicata per i dispositivi di storage Flash viene in realtà utilizzata per le funzioni di formattazione e per altre funzioni, così che tale spazio non è disponibile per la memorizzazione dei dati. L’effettiva capacità di archiviazione dati dell’unità è quindi inferiore a quella riportata sul prodotto.

2.IEC/EN 60529 IPX7 per la protezione in caso di immersione prolungata fino a 30 minuti alla profondità ottima di 1 m. Tollera un’escursione termica inclusa tra -25 °C e 85 °C, così come dimostrato dal metodo di test di livello militare MIL-STD-883H, METHOD 2002.5. Schermata ai raggi X secondo le linee guida ISO7816-1.

3.La velocità può variare in base alle configurazioni dell’host e del dispositivo.

