Kingston DataTraveler Exodia DTX: Pen Drive USB 128GB

Valutazione media: 4.5 / 5

Reviewer: Rosario Pettinato

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottima chiavetta USB con qualche compromesso

Review: Ottima chiavetta USB con qualche compromessoHo acquistato la Kingston DataTraveler Exodia da 256GB per espandere la mia capacità di archiviazione portatile, e nel complesso sono soddisfatto dell’acquisto.​Pro:Design pratico: il cappuccio protettivo e l’anello portachiavi integrato rendono la chiavetta comoda da trasportare e proteggono la porta USB da polvere e danni.Capacità generosa: con 256GB di spazio, è ideale per archiviare una vasta gamma di file, inclusi documenti, foto e video.​Compatibilità: funziona senza problemi su diversi dispositivi e sistemi operativi, offrendo una buona versatilità d’uso.​Contro:Velocità di scrittura limitata: sebbene la velocità di lettura sia soddisfacente, la scrittura risulta piuttosto lenta, con una media di circa 7.6 MB/s. Questo può essere un inconveniente per chi necessita di trasferire grandi quantità di dati rapidamente .​Conclusioni:La Kingston DataTraveler Exodia da 256GB si presenta come una chiavetta USB solida e affidabile, pensata per chi ha bisogno di molto spazio a un prezzo contenuto. È ideale per chi deve archiviare o trasferire file di grandi dimensioni come video, backup di sistema, documenti di lavoro o raccolte fotografiche. Il design semplice ma funzionale, con cappuccio protettivo e foro per il portachiavi, la rende perfetta anche per un utilizzo quotidiano in mobilità, senza troppe preoccupazioni legate alla fragilità o alla perdita del connettore. Dal punto di vista della compatibilità, non ci sono problemi: funziona plug-and-play con Windows, macOS, Linux, Smart TV e persino alcune autoradio, rendendola molto versatile. Tuttavia, il vero limite riguarda la velocità di scrittura: se da un lato la lettura è abbastanza rapida da permettere una buona fruizione dei contenuti, dall’altro trasferire file molto grandi (come film in Full HD o cartelle zippate) richiede una certa pazienza, specie se sei abituato a supporti più veloci. Va detto che questa limitazione è comprensibile nella fascia di prezzo in cui si colloca, e non ne compromette il valore generale, soprattutto se la si utilizza per il backup di file importanti o come archivio statico più che per operazioni continue di scrittura.In sintesi, è una chiavetta che fa esattamente ciò per cui è pensata: tanta capacità, un marchio affidabile come Kingston alle spalle, un design pratico e una discreta velocità di lettura. Se le tue esigenze non prevedono trasferimenti ultra-rapidi e cerchi una memoria portatile spaziosa e duratura, questa è senza dubbio una scelta intelligente e conveniente.

Reviewer: Nicola

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottima Chiavetta USB !

Review: ### Recensione: **Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1**La Kingston DataTraveler Exodia DTX da 128GB è una chiavetta USB pratica e performante, ideale per chi cerca un dispositivo di archiviazione affidabile e veloce. Ecco un’analisi approfondita delle sue caratteristiche principali:#### **Design**La chiavetta ha un design semplice ma funzionale, con una copertura protettiva per il connettore USB che può essere agganciata sul retro durante l’uso, evitando di perderla. Il corpo è realizzato in plastica leggera, ma abbastanza resistente per l’uso quotidiano. La presenza dell’anello di aggancio consente di fissarla facilmente a portachiavi o zaini, rendendola comoda per il trasporto.#### **Prestazioni**Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1, la DataTraveler Exodia offre velocità di trasferimento elevate, che si traducono in un’ottima esperienza d’uso, soprattutto per chi deve spostare file di grandi dimensioni come video, foto o documenti. Anche se la velocità massima dichiarata varia in base al dispositivo e alla configurazione, nei test reali raggiunge velocità di lettura e scrittura più che soddisfacenti, nettamente superiori rispetto a USB 2.0.#### **Capacità**Con 128GB di spazio, questa chiavetta è perfetta per l’archiviazione di una vasta gamma di file. È abbastanza capiente da contenere migliaia di foto, ore di video in alta definizione o una libreria di documenti lavorativi, rendendola ideale sia per studenti che per professionisti.#### **Compatibilità**La Kingston DataTraveler Exodia è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, laptop, console e altri dispositivi dotati di porta USB. Funziona senza problemi su sistemi operativi come Windows, macOS, Linux e persino su alcune smart TV.#### **Prezzo**Il rapporto qualità-prezzo è uno dei punti di forza di questo prodotto. Kingston è nota per offrire soluzioni affidabili a prezzi competitivi, e la Exodia DTX non fa eccezione. Si posiziona come una scelta conveniente per chi non vuole sacrificare le prestazioni pur restando all’interno di un budget limitato.#### **Pro e Contro****Pro:**- Velocità di trasferimento elevate grazie a USB 3.2 Gen 1.- Design pratico e portatile.- Ampia compatibilità.- Prezzo competitivo.**Contro:**- Il design in plastica potrebbe sembrare meno premium rispetto ad altre chiavette in metallo.- Manca un LED di indicazione per l’attività, utile per capire se il dispositivo è in uso.#### **Conclusione**La Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB è una chiavetta USB affidabile, veloce e conveniente. È ideale per chi cerca un dispositivo di archiviazione versatile, sia per uso personale che professionale. Nonostante alcuni piccoli difetti nel design, le sue prestazioni e il rapporto qualità-prezzo la rendono una delle migliori opzioni disponibili sul mercato nella sua fascia di prezzo.⭐ **Voto finale: 4,5/5**

Reviewer: Grace Nankabirwa

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Good

Reviewer: Tariq Ahmed

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title:

Review: While checking it displayed 230GB instead of 256GB

Reviewer: SERKAN BALKAYA

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Yorumlarda yazıldığı gibi 115 gb belleği var. Bu marka bu fiyata çok iyi. Benim anlamadığım. Gelen evrakta 3 yıl garantili yazıyor. Kutusunun üzerinde 5 yıl garantili yazıyor. Satıcı amazon olduğu için içim rahat. 2 adet aldım. Benim için yazma hızı değil, saklama kapasitesi önemli. Attığım bilgiler içinde kalıyor. O yüzden çok para vermeye gerek yok. Teşekkür ederim.

Reviewer: JOSE

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: great itm

Reviewer: Guillermo CS

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Que puede decirse de Kingston, una marca que garantiza la calidad, llevo usando un par de estás USB por cerca de 8 meses y son prácticas perfectas, nunca fallan, se calienta muy poco, a comparación de otras marcas chinas que se calientan por el uso bastante mas, su almacenamiento tiene cero problemas y su capacidad es tremenda. Recomendadas para todo tipo de uso, desde oficina hasta hogar.