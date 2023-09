📍Kingsbridge, 1792 Il vecchio mondo rurale è messo alle strette dal cambiamento. 🧶Una coraggiosa filatrice

💡un ragazzo geniale

🏫una giovane idealista che fonda una scuola per bambini poveri

🪙un commerciante travolto dai debiti del padre

💔una moglie infedele

⚡un operaio ribelle

🪢un tessitore intraprendente

⛪ un vescovo inetto

💰un ricco uomo d’affari senza scrupoli

sono solo alcuni dei personaggi che animano questa storia straordinaria. Eroine ed eroi carismatici combattono per un futuro libero dall’oppressione, personaggi malvagi e perversi cercano di mantenere a ogni costo i loro privilegi in un complesso e affascinante affresco ricco di dettagli storici. #Learmidellaluce è il nuovo libro di #KenFollett