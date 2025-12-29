4.2 C
Da stranotizie
Kings Lakers in diretta

I Sacramento Kings e i Los Angeles Lakers si affronteranno nella partita di NBA di stasera. La partita inizierà alle 21:30 EST dalla Crypto.com Arena di Los Angeles, in California, e sarà trasmessa in diretta su SportsNet LA. I Lakers sono favoriti di 13 punti, con un over/under di 231,5 punti totali. I Lakers sono favoriti a -650 per vincere, mentre i Kings sono a +475 per una possibile sorpresa.

La scelta migliore per la partita tra Kings e Lakers è sull’under 231,5, con il miglior prezzo attualmente disponibile su bet365. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le migliori quote sulle pagine delle quote NBA.

I Kings hanno avuto difficoltà offensive e molti infortuni recentemente, mentre i Lakers sono reduci da una sconfitta a punti bassi contro Houston a Natale. Inoltre, le partite tra squadre della stessa divisione spesso presentano una difesa più stretta e totali più bassi a causa della familiarità tra le squadre.

La partita tra Kings e Lakers vedrà diverse assenze importanti, tra cui il centro Domantas Sabonis e il guard Zach LaVine per i Kings, e il guard Austin Reaves e Gabe Vincent per i Lakers. Ciò potrebbe portare a un ritmo di gioco più lento e un punteggio più basso.

La scelta migliore per la partita è quindi sull’under 231,5.

