Kindle Scribe 64GB – Scrivi su Libri & Documenti + Penna Premium

New Amazon Kindle Scribe (64 GB) – Redesigned display with uniform borders. Now write directly on books and documents. Includes Premium Pen – Tungsten Grey

New Amazon Kindle Scribe (64 GB)

Scopri la magia di un dispositivo che unisce la lettura e la scrittura in un’unica esperienza: il Kindle Scribe. Con un display ridisegnato e bordi bianchi uniformi, ogni pagina è una tela perfetta per le tue idee.

Scrivere direttamente sui tuoi libri e documenti non è mai stato così semplice. Grazie alla funzione Active Canvas, puoi annotare istantaneamente: inizia a scrivere e lo spazio si adatterà automaticamente per le tue note. Espandi i margini per aggiungere più annotazioni o riducili per tornare al testo originale.

In aggiunta, il Kindle Scribe è dotato di un quaderno integrato, dove puoi:

  • Prendere appunti durante le riunioni e creare liste di cose da fare.
  • Trasformare le tue note scritte a mano in testo digitale e inviarle via email ai tuoi contatti.

La lettura e la scrittura sono possibili in qualsiasi condizione di luce grazie al display da 10.2″, con retroilluminazione anti-riflesso e 300 ppi, progettato per offrirti il massimo del comfort, sia in casa che all’aperto.

Dimentica le distrazioni: il Kindle Scribe è concepito per farti concentrare sui tuoi pensieri, senza notifiche o social media a distogliere la tua attenzione. E con la Premium Pen inclusa, che non richiede setup né ricarica, puoi iniziare a scrivere immediatamente. La sua progettazione avanzata, con pulsante di scelta rapida e gomma morbida, la rende il compagno ideale per ogni tua ispirazione.

Non lasciare che le tue idee svaniscano! Acquista ora il tuo Kindle Scribe e trasforma la tua esperienza di lettura e scrittura!

