Kindle Colorsoft 16GB: E-Reader con Schermo a Colori e Luce Calda

The new Amazon Kindle Colorsoft (16 GB) – With colour display and adjustable warm light
Scopri il nuovo Amazon Kindle Colorsoft (16 GB)
Leggere in colori vibranti è un’esperienza completamente nuova con il display Colorsoft da 7″. Grazie al suo contrasto elevato e alla sua facilità di lettura, le copertine e i contenuti prendono vita con tonalità simili a quelle della carta.
Il display Colorsoft è progettato appositamente per la lettura a colori, differente da quello del Paperwhite. Questo significa che ogni pagina sarà un piacere per gli occhi, rendendo ogni libro un’avventura visiva.
Vantaggi pratici:
- **Comodità nelle lunghe letture**: Una sola carica USB-C dura fino a 8 settimane, così puoi goderti i tuoi libri senza pensieri.
- **Lettura in qualsiasi condizione di luce**: Puoi adattare la luminosità del display da bianco a ambra, rendendo la lettura confortevole sia sotto la luce del sole che al buio.
Porta i tuoi racconti ovunque, persino a bordo piscina o in vasca da bagno, grazie alla sua resistente impermeabilità. Usa la funzione “Page Colour” per personalizzare la tua lettura, invertendo il testo nero su sfondo bianco, mantenendo i colori vividi delle immagini e delle copertine.
Con un accesso immediato a milioni di titoli nel Kindle Store e la possibilità di abbonarti a Kindle Unlimited per leggere quanto vuoi, le opzioni non mancano mai.
Non lasciarti sfuggire questa opportunità! Rendi il tuo momento di lettura unico e accattivante con il nuovo Kindle Colorsoft. Acquista adesso e trasforma il tuo modo di vivere i libri!
